Am Samstag, den 1. Juli 2023, war es endlich wieder so weit. Das orange Gemüse - die Möhre, Karotte oder auch Wurzel genannt - hat in Deutschland endlich wieder Saison. Und das wurde mit einer großen Saisoneröffnung im Betrieb Abenhardt in Datteln gefeiert. Foto © Meine-Möhren Nach einer dreijährigen pandemiebedingten Pause wurde in einem bunten...

Den vollständigen Artikel lesen ...