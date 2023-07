Angesichts der klimatischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der Region könnten Mikrofinanzierungen ein wertvoller Verbündeter sein.Von Zamira Nazirbekova, Geschäftsführerin von Mikro Kapital in Kirgisistan Angesichts der klimatischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der Region könnten Mikrofinanzierungen ein wertvoller Verbündeter sein. Kirgisistan verfügt zwar über ein grosses Potenzial an erneuerbaren Energien, insbesondere Wasserkraft, steht aber bei der Nutzung dieses Potenzials vor mehreren Herausforderungen.

