Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag zum vierten Mal in Folge nach und verpatzt damit den Start ins zweite Semester.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag zum vierten Mal in Folge nach und verpatzt damit den Start ins zweite Semester. Vom Jahresplus des SMI per Ende Juni von 5 Prozent ist mittlerweile mehr als 1 Prozent wieder verloren gegangen. Die eingetrübte Börsenstimmung wird in Marktkreisen vor allem mit den Aussichten auf weitere Zinserhöhungen gepaart mit einer holprigen konjunkturellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...