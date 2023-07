Im letzten 4investors-Chartcheck zur CureVac Aktie hatten wir bereits zur Vorsicht gegenüber der Biotech-Aktie geraten. Seitdem ist der Aktienkurs des Unternehmens aus Tübingen an der NASDAQ von 11,60 Dollar auf Kurse an der 10-Dollar-Marke gefallen. 9,85 Dollar waren als Tief am 27. Juni zu sehen, gestern 9,97 Dollar. Der Blick auf den Chart der CureVac ...

