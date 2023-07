DJ PTA-News: SunMirror AG: SunMirror AG wählt Ferax Treuhand AG als neue Revisionsstelle

Zug (pta/06.07.2023/12:48) - Zug, Schweiz: 06. Juli 2023- Die SunMirror AG (das "Unternehmen", "SunMirror", Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929), freut sich, ein Update über den geplanten Wechsel des Abschlussprüfers bekannt geben zu können.

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. Juli 2023 wurde der Vorschlag des Vorstands, die Ferax Treuhand AG ("Ferax") als neue Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 zu wählen, einstimmig angenommen.

Das Management des Unternehmens ist der Ansicht, dass Ferax sehr gut zu den derzeitigen Entwicklungsphasen des Unternehmens passt und die Ernennung auch zu Kosteneinsparungen führen wird. Das Management des Unternehmens freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Ferax-Team in den kommenden Jahren.

Über die SunMirror AG

Die Gruppe investiert in strategische Mineralexplorationsanlagen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie auf Kupfer- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel des Unternehmens ist es, die Mineralien entweder zu einem späteren Zeitpunkt zu produzieren oder diese Anlagen an strategische Käufer zu verkaufen. SunMirror unterscheidet sich von anderen Unternehmen dadurch, dass es einen "Mine-to-Market"-Ansatz für Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette verfolgt und damit eine "Best Practice" der Bergbauindustrie schafft.

Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und werden im Freiverkehr Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.sunmirror.com.

