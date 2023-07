Aufladen während des Abladens: Gewerbeflotten laden effizient sauberen Wasserstrom.Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, hat am Business-Event zum Thema Wasserkraft und Elektromobilität ein spannendes Themenprogramm geboten. "Experience the power" war das Motto des diesjährigen Sommerevents von Juice Power, der am 01.07.2023 auf dem Grimselpass, auf 2.165 m ü. M. stattfand. Die Veranstaltung brachte Branchenexperten...

