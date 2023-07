Viele Investoren scheinen derzeit einen großen Bogen um einen Großteil der Aktien aus dem Umfeld der grünen Technologien zu machen. So auch bei dem deutschen Bioethanol-Hersteller und Südzuckertochter CropEnergies. Die am Donnerstag vorgelegten Zahlen machen wenig Hoffnung auf bessere Zeiten, trotzdem steigt die Aktie. Das ist der Grund. Die Geschäfte beim Bioethanol-Hersteller CropEnergies laufen weiterhin eher schlecht. Das verdeutlichen die am Donnerstag veröffentlichten Unternehmenszahlen. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...