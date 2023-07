Die Twitter-Kopie des Facebook-Konzerns Meta kommt schon nach kurzer Zeit auf mehr als zehn Millionen Nutzer. Die App Threads habe die Marke sieben Stunden nach dem Start geknackt, schrieb Meta-Chef Mark Zuckerberg am Donnerstag. Threads dockt an Metas Foto- und Video-Plattform Instagram an und ist in den USA sowie über 100 weiteren Ländern verfügbar.Noch nicht verfügbar ist Threads in der Europäischen Union. Der Konzern verweist auf offene Fragen bei der Regulierung. Instagram-Chef Adam Mosseri ...

