Urs Scheidegger wird neuer CFO von Schweiter Technologies

Steinhausen, 7. Juli 2023 - Der Verwaltungsrat der Schweiter Technologies AG hat Urs Scheidegger zum neuen CFO der Schweiter Technologies Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Der 54-jährige Schweizer ist derzeit Chief Risk Officer der Schindler Holding. Er folgt ab dem 1. September 2023 auf Martin Klöti, welcher die Gruppe wie bereits früher kommuniziert per Ende September 2023 verlässt.



Urs Scheidegger wird seine neue Funktion per 1. September 2023 antreten und nach einer intensiven Einführungsphase die Aufgaben und Funktion von seinem Vorgänger übernehmen. Er verfügt über einen Master und Doktortitel als Ökonom der Universität St. Gallen (HSG).

Nach dem Start seiner Karriere bei McKinsey & Company ist er seit 2002 in diversen Finanz-Funktionen bei der Schindler Group aktiv, unter anderem verbrachte er 8 Jahre in Asien in verschiedenen Finanzführungsfunktionen. Ab 2011 verantwortete er das Konzern-Controlling der Schindler Group, bevor er 2018-2022 als Group CFO tätig war.

Urs Scheidegger ist ein ausgewiesener Finanzexperte und verfügt über einen umfassenden, internationalen Leistungsausweis in der strategischen Finanzführung, in Corporate Finance Themen und in der Entwicklung von globalen Finanzteams. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit ihm einen CFO gefunden zu haben, der mit seiner Kompetenz und Persönlichkeit ausgezeichnet zu Schweiter Technologies passt.

ÜBER SCHWEITER

Schweiter Technologies mit Sitz in Steinhausen, Schweiz, ist eine global tätige Unternehmensgruppe, die sich mit ihrem Geschäftsbereich 3A Composites auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von hochqualitativen Verbundwerkstoffen, Kunststoff- und Leichtstoffplatten sowie Balsaholz und PET-Schaum-basierten Kernmaterialien konzentriert. Eingesetzt werden die Materialien vor allem in den Bereichen visuelle Kommunikation (Display), Architektur, Windenergie, Bau, Schiffsbau und Automobil.

Das Unternehmen ist mit Büros, Vertriebs- und Produktionsstätten an 40 Standorten in Europa, Amerika und in der Region Asien-Pazifik vertreten und beschäftigt rund 4 700 Mitarbeitende. Schweiter Technologies AG ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWTQ kotiert.

