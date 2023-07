Die World Apple and Pear Association (WAPA) hat die Apfel- und Birnenbestände mit Stand vom 1. Juni 2023 veröffentlicht. Die Zahlen zeigen, dass die Apfelbestände in Europa im Vergleich zu 2022 um 23,4 % auf 712.212 Tonnen abgenommen haben, während die Birnenbestände um 25,4 % auf 54.370 Tonnen zurückgegangen sind. Bildquelle: Shutterstock.com In den USA lagen die...

Den vollständigen Artikel lesen ...