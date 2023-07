Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf den amerikanischen Arbeitsmarkt.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0894 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Franken bewegt er sich bei einem Stand von 0,9756 ebenfalls eher seitwärts. Ein US-Dollar kostet aktuell 0,8954 Franken, was ebenfalls kaum verändert seit Donnerstagabend ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...