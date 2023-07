Starker Gewinneinbruch bei Samsung. Das Ergebnis schrumpfte auf ein 14-Jahrestief, nachdem die Chipsparte hohe Verluste ausweist. Twitter droht Meta mit einer Klage. Elon Musk wirft Mark Zuckerberg die Nutzung von Unternehmensgeheimnissen vor. Ärger droht den Aktionären bei Kion. Der Intra-Logistiker warf nachbörslich mit "sofortiger Wirkung" seinen Finanzvorstand raus, was nichts Gutes bedeutet.Der Sell-off setzt sich am letzten Handelstag der Woche in Asien fort. Nach starken Abschlägen am Donnerstag sinken auch heute Morgen erneut alle ...

