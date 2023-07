Die Trianel Erneuerbare Energien hat einen PV-Park mit 10 MW in Mecklenburg-Vorpommern gebaut. Damit steigt das PV-Portfolio auf 70 MW. Die Trianel Erneuerbare Energien (TEE) hat mit einem neuen PV-Park in Mecklenburg-Vorpommern ihr Solarportfolio weiter ausgebaut. Wie die Stadtwerke-Kooperation mitteilte, handelt es sich um den Solarpark Zachow mit einer Spitzenleistung von 10 Megawatt (MW). Das PV-Portfolio wächst damit auf insgesamt 69,4 MW an. Der Solarpark Zachow sei das erste Solarprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...