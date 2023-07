Blogleserin Isabelle stellte mir eine interessante Frage und ich habe meine Antwort mal in einen Artikel gegossen:"Ein Relikt aus Corona-Zeiten in meinem Depot ist die BioNTech-Aktie (mit 30 % Verlust). Meine Überlegungen dazu kreisen um diese unterschiedlichen Annahmen: (1.) Erst bei der nächsten Pandemie und einem neuen Impfstoff geht's wieder aufwärts. (2.) Der nächste Kursanstieg erfolgt frühestens mit der Zulassung eines Krebsimpfstoffs, also dauert mindestens noch 3 Jahre. (3.) BioNTech gehört zu den ehemals gehypten Aktien, die jetzt zu Unrecht keiner haben will, das wird sich aber bald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...