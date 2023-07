Südzucker (SZU) hat gute Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 23/24 vorgelegt. Obwohl sich das Umsatzwachstum im Jahresvergleich gegenüber den letzten Quartalen abschwächte, stützten günstige Preistrends weiterhin das Umsatzergebnis und glichen die Auswirkungen des Mengenrückgangs aus. Auch das EBITDA und die operative Marge haben sich dank effizienter Preisweitergabe deutlich verbessert. Das Management hielt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 23/24 unverändert, zeigte sich jedoch optimistischer in Bezug auf die Rentabilität und hob die Erwartungen für das EBITDA und das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr zum zweiten Mal seit der ersten Veröffentlichung Mitte Dezember 2022 an. AlsterResearchs Analysten glauben, dass die SZU weiterhin von den frühzeitigen Absicherungseffekten der Energiepreise profitieren wird und dass die durchschnittlichen Zuckerpreise in der Europäischen Union weiter steigen werden. Dennoch bleiben die Experten vorsichtig, was die langfristige Nachhaltigkeit der Margen nach dem Auslaufen der Absicherungseffekte betrifft. Die Analysten bekräftigen die Empfehlung zu HALTEN mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 19,00 (alt: 18,00).Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG





