Berlin - Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren, ist nach Ansicht des gesundheitspolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), "scheinheilig". "Im Haushalt 2024 streicht die Ampel die Prävention im Bereich von Sucht und Drogen um vier Milliarden Euro zusammen, stattdessen versucht sie sich nun an Neuregelungen, die in der Praxis kaum umsetzbar sind", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).



"Würde es Minister Lauterbach ernst meinen, hätte die Ampel das Rauchverbot längst beschließen können." Denn schon vor über einem Jahr habe der Bundesrat eine entsprechende Initiative in den Bundestag eingebracht. "Die Ampel hat das Thema seit dem April 2022 nicht weiterverfolgt." Vor den gefährlichen Einflüssen des Passivrauchens zu schützen, sei richtig, ergänzte Sorge.



"Regelungen müssen sich aber auch an ihrer Praktikabilität und Umsetzbarkeit messen lassen." Rauchen im Auto soll nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums künftig nicht mehr erlaubt sein, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren.

Das sind die KI-Gewinner KI-Revolution voraus! Angesichts des beeindruckenden Wachstumspotentials dieser Branche stellen sich viele Anleger die Frage: Sollte man jetzt in KI-Aktien investieren? Wir stellen Ihnen 5 Aktien vor, die auf Ihre Watchlist müssen. Hier klicken