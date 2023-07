Wenn man es sehr genau nimmt, hätte ich das vorliegende Editorial natürlich auch schon am vergangenen Freitag anfertigen können. Denn rein zeitlich betrachtet, lag zwischen dem 30. Juni und dem 1. Juli nur eine (Mitter-)Nacht. Wohingegen zwischen besagtem Monatsersten und dem heutigen Tag - je nachdem, wann Sie diesen Text lesen - bereits mindestens sechs Tage ins Land gegangen sind. Bevor wir uns jetzt aber vollends in beziehungsweise an die Erbsenzählerei verlieren, verrate ich Ihnen lieber, worauf ich eigentlich hinaus will: der Deutsche Aktienindex, kurz DAX genannt, wurde gerade 35 Jahre alt! Am 1. Juli 1988 erfolgte die Einführung des damals noch 30 Titel umfassenden Aktienbarometers. Und: ...

