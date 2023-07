Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 7. Juli wissen müssen: Der US-Dollar (USD) hat es am frühen Freitag schwer, Nachfrage zu finden, da die Anleger an der Seitenlinie bleiben und auf die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Juni durch das US Bureau of Labor Statistics warten. Unterdessen bleibt die vorsichtige Haltung der Märkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...