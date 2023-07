Der neue Netzinfrastrukturplan zeigt nach Ansicht des Bundesverbands, dass bis 2030 in Österreich nicht zu 13 Gigawatt installierte Photovoltaik-Leistung erreicht werden müssen, sondern 21 Gigawatt und bis 2040 sollen es dann 41 Gigawatt sein. Die Bundesländer sind jetzt gefordert, so Photovoltaic Austria.Der überarbeitete Entwurf des "integrierten österreichischen Netzinfrastrukturplans" (ÖNIP) des Bundesklimaschutzministeriums enthält erstmals konkrete Photovoltaik-Ausbauziele für die einzelnen Bundesländer in Österreich. Das Umweltbundesamt hat den Plan erstellt, um den Ausbaubedarf beim Stromnetz ...

