Die Freiflächen-Solaranlage wird auf einer Fläche von rund 25 Hektaren auf der südwestlichen Seite der Piste entstehen und dereinst bis zu 35 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen.Bern - Energie Wasser Bern (EWB) beteiligt sich finanziell an der grössten Freiflächen-Solaranlage der Schweiz auf dem Areal des Berner Flughafens bei Belp. Das Energieversorgungsunternehmen möchte damit einen Beitrag zur Erreichung der klimapolitischen Ziele der Stadt Bern leisten. Die EWB übernimmt eine Beteiligung in Höhe von 10 Prozent, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Freitag...

