Bereits im vergangenen Jahr kündigte Amazon an, den Saugroboterhersteller iRobot übernehmen zu wollen. Das Thema verschwand recht schnell wieder in der Versenkung und führte im weiteren Verlauf nicht zu besonders viel Aufsehen. Nun hat sich allerdings die EU-Kommission dem Ganzen gewidmet und will den Deal genauer unter die Lupe nehmen. Es gibt wohl einige Bedenken rund um die geplante Übernahme.Die EU befürchtet vor allem, dass Amazon (US0231351067) durch die Übernahme den Wettbewerb im Markt für Saugroboter beschränkten könnte, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...