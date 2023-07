Washington - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Washington: US-Regierung bestätigt Lieferung von Streumunition an Ukraine. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.



Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

