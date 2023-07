München - Der französische Nationalspieler Lucas Hernández wechselt vom FC Bayern München zu Paris Saint-Germain. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Sonntag mit.



Der Abgang des flexibel einsetzbaren Abwehrspielers hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet. Hernández war im Sommer 2019 von Atlético Madrid zum deutschen Rekordmeister gekommen. Der Franzose lief in seinen vier Jahren beim FC Bayern in 107 Pflichtspielen auf, wobei er insgesamt auf zwei Tore kam. Mit dem Verein gewann er unter anderem die Champions League, die Klub-WM, vier Deutsche Meisterschaften sowie ein Mal den DFB-Pokal.

