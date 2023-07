Die diesjährige Ernte beginnt bereits am 17. Juli und wird bis zum 11. August dauern. Da der Preis der Marillen immer mit der geernteten Menge und Qualität zusammenhängt, wünscht sich Hannes Spögler, Geschäftsführer der Obstgenossenschaft GEOS in Schlanders, dass die Temperatur in den nächsten Wochen passt: Foto © Raiffeisenverband Südtirol...

Den vollständigen Artikel lesen ...