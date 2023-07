Die Süßkirschenernte in Nordrhein-Westfalen hat begonnen. Die knackigen, reifen Früchte werden von jetzt an in den Hofläden und an Verkaufsständen angeboten, teilt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit. Die Anbauerinnen und Anbauer rechnen allerdings nur mit einer mäßigen Ernte, da das Wetter während der Kirschblüte im Frühjahr kalt...

Den vollständigen Artikel lesen ...