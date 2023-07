Die Nachfrage nach Limetten war in den letzten Wochen sehr gut. Bio-Limetten sind bei den Verbrauchern noch gefragter. Die Herausforderung besteht darin, jede Woche die beste Qualität zu erhalten, da kein Wachs verwendet wird! Unsere Erzeuger in den verschiedenen Ländern scheinen dies gut im Griff zu haben. Foto © EOSTA Derzeit gibt es auf dem Markt einen Mangel an Bio-Limetten...

Den vollständigen Artikel lesen ...