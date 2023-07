Teilen: Der USD/JPY wird nun in den nächsten Wochen in einer Spanne von 142,90-145,00 gesehen, so die Ökonomin Lee Sue Ann und der Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Während wir gestern eine Abschwächung des USD erwarteten, waren wir der Ansicht, dass "jeder Rückgang wahrscheinlich auf eine starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...