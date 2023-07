EQS-News: INTILION Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Börsengang

Paderborn, 10. Juli 2023 - Der Energiespeicheranbieter INTILION Aktiengesellschaft ("INTILION" oder "Gesellschaft") hat gemeinsam mit dem Alleinaktionär HOPPECKE Rail Systems GmbH (eine Tochtergesellschaft der Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH) entschieden, den geplanten Börsengang vorerst nicht umzusetzen. INTILION hat von Investoren sehr positives Feedback zur Positionierung, zur Wachstumsstrategie und zum Management der Gesellschaft erhalten. Aus Sicht von INTILION und HOPPECKE lässt sich aber im aktuellen Kapitalmarktumfeld keine angemessene Bewertung der Gesellschaft erzielen. Die Vorbereitung des Börsengangs der Gesellschaft soll abhängig vom Kapitalmarktumfeld zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgenommen werden. INTILION und HOPPECKE beabsichtigen den dynamischen Wachstumskurs der Gesellschaft in der Zwischenzeit fortzusetzen.



Über die INTILION Aktiengesellschaft

Die INTILION Aktiengesellschaft ("INTILION") ist eine Anbieterin von innovativen, modularen und skalierbaren Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden von INTILION zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. INTILION hat ihren Sitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet.



Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com



Kontakt:

Mario Groß

E-Mail: intilion@kirchhoff.de

Telefon: +49 40 60 91 86 83



