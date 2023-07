Man wolle das heutige Industrieareal "über die Zeit zu einem modernen Arbeits- und Wohnraum von überregionaler Strahlkraft weiterentwickeln", erklärte Allreal.Allreal erwirbt von der Maschinenfabrik Rieter AG ein 75'000 Quadratmeter grosses Grundstück an der Klosterstrasse in Winterthur ZH. Der Verkauf wird in den nächsten Tagen notariell beglaubigt. Die Eigentumsübertragung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023. Der Kaufpreis beträgt CHF 96 Mio. Das Areal in Winterthur Töss bildet einen Schwerpunkt im Entwicklungskonzept 2040 der Stadt Winterthur.

