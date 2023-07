Die Firma befinde sich noch im frühen Stadium des strategischen Umbaus, sei aber auf gutem Weg, sagte Verwaltungsratschef Adam Crozier.London - Der britische Telekommunikationskonzern BT Group sucht einen neuen Chef. Philip Jansen habe den Verwaltungsrat informiert, dass er in den kommenden zwölf Monaten sein Amt niederlegen wolle, teilte BT am Montag in London mit. Das Nominierungskomitee des Kontrollgremiums habe eine Nachfolgesuche eingeleitet, bereits im Sommer solle es erste Updates für den Kapitalmarkt geben.

