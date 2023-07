Lukas Gähwiler wird am Finance Forum Zürich über die anstehenden Schritte im Umbau der Grossbank berichten.Lukas Gähwiler ist seit 2022 Verwaltungsratsvizepräsident der UBS. In seiner neuen Funktion als VR-Präsident der Credit Suisse verantwortet er die anspruchsvolle Integration in die UBS. Gähwiler wird am Finance Forum Zürich mit Moderator Andi Lüscher über diese Herkulesaufgabe sprechen und über die anstehenden Schritte im Umbau der Grossbank berichten. Lukas Gähwiler ist seit 2022 Vizepräsident...

