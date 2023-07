Der SMI weist gegen 9.15 Uhr ein knappes Minus von 0,05 Prozent auf 10'869,86 Punkten auf. Mit einem Minus von 3,6 Prozent hat der Leitindex in der Vorwoche die schwächste Wochenbilanz seit Anfang März erzielt.Zürich - Zum Start in die neue Handelswoche geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst mehrheitlich abwärts. Nachdem in der vergangenen Woche vor allem Konjunkturdaten im Fokus standen, werden in dieser Woche bereits die ersten Quartalszahlen hinzu kommen. Speziell in den USA gilt dabei den Grossbanken wie JPMorgan das Hauptaugenmerk. Generell aber dürfte das zuletzt dramatisch vergrösserte...

