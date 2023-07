In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2023 neue Windenergie- und Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 8.000 MW in Betrieb gegangen. Das hat das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) anhand des Marktstammdatenregisters ermittelt. Laut der Auswertung des IWR boomte in den ersten sechs Monaten 2023 vor allem die Solarenergie. Von Januar bis Juni 2023 sind in Deutschland demnach rund 465.000 neue Photovoltaik-Anlagen mit 6.500 MW Leistung in Betrieb gegangen. Damit hat die ...

