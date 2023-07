"Mit Ausnahme der USA, die sich weiter zäh gegen die globalen Abschwung-Tendenzen stellen, gibt es durchweg nur negative Entwicklungen zu vermelden"Frankfurt - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Juli erneut verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank um 5,5 Punkte auf minus 22,5 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt eine deutlich moderatere Eintrübung auf minus 17,9 Punkte erwartet. Nicht nur der Gesamtindex...

