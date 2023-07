Jenny Mathias übernimmt den Bereich Talent, Urs Indermühle übernimmt die Leitung des Bereichs Consulting (Non-Financial-Services).Zürich - Mit sofortiger Wirkung übernehmen zwei bisherige Partner die Bereiche Talent und Consulting (Non-Financial Services) bei EY in der Schweiz. Jenny Mathias übernimmt den Bereich Talent und tritt damit die Nachfolge von Elizabeth Whitfield an, die neu den Bereich «Business Development & Innovation» für Financial Services auf EMEIA-Stufe leiten wird. Urs Indermühle übernimmt die Leitung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...