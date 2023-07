Zum 1 Juli hat die Energiegenossenschaft BürgerEnergie Nord (BEN) eine Mieterstromanlage auf einem Mehrfamilienhaus in Neumünster übernommen, Die 2019 in Betrieb genommene PV-Anlage wurde zunächst von den Stadtwerken Neumünster betrieben. Die Stadtwerke Neumünster hatten allerdings sowohl den Geschäftsbereich Mieterstrom als auch das Angebot für das Mehrfamilienhaus im vorigen Jahr eingestellt, so die BEN. Mit der Übernahme der Anlage können die 15 Mietparteien nun wieder Solarstrom von ihrem Dach ...

