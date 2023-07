An den amerikanischen Aktienmärkten verharren die Anleger zum Wochenauftakt zunächst an der Seitenlinie. Der Dow Jones Index notiert 20 Minuten vor dem Handelsbeginn minimal im Plus, für S&P 500 und Nasdaq geht marginal nach unten. Vor dem Beginn der Q2-Zahlensaison wollen sich die Investoren nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. In der Vorwoche hatten gemischte Jobdaten die Sorge vor weiteren Zinsanhebungen geschürt und zu Verlusten geführt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...