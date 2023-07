Die zuletzt schwächelnden Öl- und Gaspreise haben dafür gesorgt, dass TotalEnergies seit Anfang des Jahres knapp 20 Prozent an Wert eingebüßt hat. Von einem am Montag vermeldeten Milliarden-Auftrag dürfte das Unternehmen langfristig profitieren - hier die Details. Der Irak und der französische Energiekonzern haben am Montag einen Vertrag über 27 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Darin geht es im Wesentlichen um die Förderung von Rohöl und Gas sowie Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. ...

