Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,44 Prozent auf 33 882,41 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 4403,73 Punkte nach oben.New York - Die US-Börsen sind am Montag wenig bewegt in die neue Woche gestartet. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,44 Prozent auf 33 882,41 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 4403,73 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,10 Prozent auf 15 022,40 Punkte nach. Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...