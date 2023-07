Der SMI schloss nach einem Tageshoch auf 10'952 Punkten noch um 0,43 Prozent höher bei 10'922,01 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 0,30 Prozent auf 1713,27 und der breite SPI 0,38 Prozent auf 14'432,77 Zähler.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag fester geschlossen. Nach dem enttäuschenden Start ins zweite Halbjahr sei der Markt reif gewesen für eine technische Erholung, sagten Händler. Doch sei die Erholung gemessen an den Verlusten in der Vorwoche von 3,6 Prozent eher zaghaft ausgefallen und der Stabilisierungsversuch sollte auch nicht überbewertet werden. Denn diese Woche stehen wichtige...

