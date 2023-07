Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 juillet/July 2023) - CSE has determined that Urbana Corporation has met the criteria set out in CSE Policy 2A.4 for an NV Issuer. Listed Issuers designated as NV Issuers form the Senior Tier of CSE Listed Issuers and are subject to additional requirements as set out in CSE Policies.

There will be no change to the trading symbol.

A list of NV Issuers may be found here.

Le CSE a déterminé qu'Urbana Corporation a satisfait aux critères énoncés dans la politique 2A.4 du CSE pour un émetteur non émergent. Les émetteurs inscrits désignés comme émetteurs non émergent forment le catégorie supérieure des émetteurs inscrits du CSE et sont assujettis à des exigences supplémentaires telles qu'énoncées dans les politiques du CSE.

Il n'y aura aucun changement au symbole commercial.

Une liste des émetteurs non émergent peut être trouvée ici.

Issuer/Émetteur : Urbana Corporation Symbol(s)/Symbole(s) : URB, URB.A Change/Changement : NV Designation/Désignation non émergent Effective Date/ Date Effective : Le 11 juillet/July 2023

