Am 28. Juni 2023 fand im Verkehrshaus der Schweiz die 30. ordentliche Delegiertenversammlung der fenaco Genossenschaft statt. Gemeinsam wurde in die Vergangenheit und in die Zukunft geschaut. Die Mitglieder nahmen sämtliche statutarischen Geschäfte an. Nach dem offiziellen Teil liessen sich die Gäste von der neuen Ausstellung «Von Heugabeln und Drohnen: Landwirtschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...