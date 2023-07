Peru, Chile, Mexiko, Marokko, Südafrika, Argentinien, Neuseeland, Uruguay, Australien und Kolumbien exportierten in der Saison 2022/23 insgesamt 555.230 Tonnen Blaubeeren, was einem Anstieg von 11 % entspricht, da Peru 30 % mehr als in der Vorsaison 2021/22 lieferte. Bildquelle: Shutterstock.com Die Analystin und Projektleiterin des Blueberry Yearbook von IQonsulting, Camila Miranda,...

