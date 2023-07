Per 4. Dezember wird Christian Berchem die Leitung der Region Grossbritannien und der EFG Private Bank Limited in London übernehmen.Zürich - Die Vermögensverwaltungsbank EFG holt sich den ehemaligen Grossbritannien-Chef der CS ins Haus. Per 4. Dezember wird Christian Berchem die Leitung der Region Grossbritannien und der EFG Private Bank Limited in London übernehmen, wie das EFG International am Dienstag mitteilte. Berchem werde in seiner neuen Funktion auch Mitglied des sogenannten Global Business Committee und berichte...

