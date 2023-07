The following instruments on XETRA do have their first trading 11.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.07.2023Aktien1 FR001400IUV6 OSMOSUN S.A.2 AU0000129496 Pentanet Ltd.3 CA00430K8656 Acasti Pharma Inc.4 US46264C3051 authID Inc.5 KYG3042R1231 Endurance RP Ltd.Anleihen/ETF1 US25160PAN78 Deutsche Bank AG2 DE000DD5A3V7 DZ BANK AG3 DE000DD5A3U9 DZ BANK AG4 XS2644414125 A1 Towers Holding GmbH5 ES0865936027 ABANCA Corporación Bancaria S.A.6 BE0002959402 Rémy Cointreau S.A.7 DE000HLB5Q68 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 LU1900067940 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF