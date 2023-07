Baustart an beiden Standorten ist für kommenden Herbst geplant. Die Mietwohnungen werden im Frühjahr 2025 bezugsfertig sein.Zürich - Die DHG Immobiliengruppe setzt ihr Wachstum fort. Das Zürcher Familienunternehmen erweitert sein Portfolio durch den Bau von Wohnimmobilien in den aufstrebenden Gemeinden Höri und Hedingen. Baustart an beiden Standorten ist für kommenden Herbst geplant. Die Mietwohnungen werden im Frühjahr 2025 bezugsfertig sein. Die Zürcher Bau- und Immobiliengruppe DHG erweitert das stattliche...

