Das erst im Mai 2023 in Reutlingen gegründete Unternehmen will seine Dienstleistungen insbesondere für PV-Anlagen in Wohn- und Industriegebieten anbieten. Die Elektrolumineszenz zeigt Schäden an PV-Modulen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Das können zum Beispiel Mikrorisse nach einem Hagelschlag sein oder Diodenfehler durch Überspannung. Bei großen Solarparks ist es bereits ein etabliertes Verfahren zur Fehlersuche, erfordert aber einigen Aufwand. Drohnen können bei Solarparks auch Thermografie-Aufnahmen ...

