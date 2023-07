Teilen: Hier erfahren Sie, was Sie am Dienstag, den 11. Juli wissen müssen: Der US-Dollar (USD) startete bullish in die Woche, geriet jedoch im amerikanischen Handel unter Verkaufsdruck und schloss am Montag im negativen Bereich. Der USD setzt seine Schwäche gegenüber seinen Konkurrenten angesichts der sich verbessernden Risikostimmung am frühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...