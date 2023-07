Die Volkswagen Financial Services AG baut ihre Ladeinfrastruktur am Standort Braunschweig weiter aus. Nachdem jetzt der 200. Ladepunkt eingeweiht wurde, will Volkswagen Financial Services die Geschwindigkeit der Installation weiter forcieren. Wie die VW-Tochter für Finanzdienstleistungen mitteilt, will das Unternehmen zusätzliche 290 Ladepunkte aufbauen - um dann mittelfristig rund 500 in Braunschweig ...

