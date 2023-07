Am Dienstag haben die europäischen Börsen ihre Stabilisierung vom Wochenbeginn fortgesetzt. Gute Vorgaben aus Fernost und von der Wall Street stützten.Paris / London - Am Dienstag haben die europäischen Börsen ihre Stabilisierung vom Wochenbeginn fortgesetzt. Gute Vorgaben aus Fernost und von der Wall Street stützten. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,54 Prozent auf 4279,58 Punkte. Der französische Cac 40 entwickelte sich mit plus 0,85 Prozent auf 7204,23 Punkte noch etwas stärker, während der britische FTSE 100 um 0,35 Prozent auf 7248,28...

Den vollständigen Artikel lesen ...